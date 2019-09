Natürlich sorgte auch US-Präsident Donald Trump mit seinem Tweet, es könnte schneller zu einer Einigung im Handelsstreit kommen, als gedacht, für Druck auf den Goldpreis.

„Stärke am Wochenanfang, Schwäche zum Wochenausklang – das lässt uns am Ende auch mit einer relativ hässlichen Wochenkerze zurück“, sagt Markus Bußler. Dazu rückt bei Gold wieder das 38,2 Prozent Fibonacci bei 1.450 Dollar in den Blick der Anleger. Silber dürfte sich in einem solchen Umfeld schwertun, die 17,50 Dollar zu verteidigen. Hier könnte der Bereich von 17 Dollar angelaufen werden. „Insgesamt ist das natürlich nicht erfreulich, doch der Markt scheint mit der Korrektur noch nicht fertig zu sein“, sagt Markus Bußler. Dennoch geht er davon aus, dass zum Ende des Jahres beziehungsweise zu Beginn des Jahres 2020 höhere Kurse angelaufen werden.