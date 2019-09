Marktidee: S&P 500

Der S&P 500 befindet sich nach wie vor in einem intakten langfristigen Aufwärtsrend. Vor zwei Wochen setzte allerdings eine Schwächephase ein. Am Freitag rutschte der Kurs in die Nähe einer wichtigen Unterstützungszone. Sollte diese Marke halten, sind auch schnell wieder steigende Kurse möglich.