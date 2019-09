Unsere jüngste Performance Plus 14,8 Prozent!

Die Kursziele der Match My Trade-Community fallen in dieser Woche sehr gemischt aus. Von einem kräftigen Rücksetzer bis hin zu einem bullishen Ausbruch aus der jüngsten Trading-Range zwischen 12.300 und 12.500 Punkten ist alles dabei. Was aber tun, wenn das neue, gemittelte Kursziel sehr nah am aktuellen Kurs ist?

Schaut rein in die neue Folge mit Cornelia Eidloth!