Marktidee: Apple

Bei Apple läuft es derzeit prächtig. Die neue iPhone-Generation kommt laut Analystenmeinung am Markt gut an. Auch die Aktie von Apple hat sich zuletzt sehr gut entwickelt. Gestern kletterte der Kurs über eine wichtige Marke. Sollte die Aktie auch noch zwei weitere Ziele überwinden, rückt das Allzeithoch wieder in den Fokus.