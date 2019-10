Häufig frustrieren diese die Anleger durch Zick-Zack-Bewegungen. Für aktive Daytrader mag das spannend sein, für Anleger dagegen eher zermürbend.

Übergeordnet bilde sich jedoch eine bullishe Flagge aus. Ein Ausbruch über den oberen Rand und eine Bestätigung in Form eines Anstiegs über das Zwischenhoch bei 1.526 Dollar würden eine starke Indikation darstellen, dass der Goldpreis wieder auf dem Weg ist, ein neues Jahreshoch zu erreichen. Kurzfristig dürfte es jedoch turbulent werden, treffen sich doch heute USA und China zu Handelsgesprächen. Kommt es zu einer Einigung, dann könnte dies kurzzeitig für Druck sorgen. „Aber sind wir ehrlich: Eine Einigung in allen Punkten ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich“, sagt Markus Bußler. Vielleicht komme es zu einer Einigung in einigen Punkten, doch die Kernprobleme würden seiner Ansicht nach bestehen bleiben.