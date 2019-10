Marktidee: Sartorius.

Die Aktie von Sartorius war bisher eine der großen Erfolgsgeschichten 2019. Der Konzern hob bei der jüngsten Bilanzvorlage die Ziele an, die Aktie legte in diesem Jahr kräftig zu. Zuletzt war das Papier aber im Konsolidierungsmodus. Der könnte jetzt beendet sein. Sartorius war gestern stärkster Wert im MDAX. Aus technischer Sicht deutet sich ein weiterer Anstieg an.