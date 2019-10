DAX mit ruhigen Dienstag

Der deutsche Leitindex hat gestern einen ruhigen Handelsstag erlebt. Der DAX bewegte sich in einer Spanne von rund 60 Punkten. Am Ende lag er bei 12.755 Punkten. Die Auswirkungen der aktuellen politischen Themen auf die Märtke, erfahren Sie in der heutigen Sendung von ideas Daily TV.

