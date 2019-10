Noch ist viel Wunschdenken in Politik und an der Börse abzulesen: in Sachen Brexit und Handelsstreit etwa. Doch die FED steht Ende Oktober wieder vor der Entscheidung: Zinsen senken oder nicht? Was wird erwartet, wie viel DAX-Potential ist noch da, wie viel geht noch an der Wall Street? Antje Erhard im Gespräch mit Robert Halver, Baader Bank, Michael Blumenroth, Deutsche Bank, Jochen Stanzl, CMC Markets.