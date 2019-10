Lufthansa - trotz UFO Bodenbildung im Chart? Die X-perten

Zeitgleich sind Kraniche hier am größten Lufthansa Hub täglich auch auf dem Leitwerk der Flugzeuge zu bewundern. Nachdem die Lufthansa-Aktie im Sommer abtauchte, konnte sie sich in den letzten Wochen etwas erholen. Mehr zu den Gründen hierfür und den Aussichten der Lufthansa erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.