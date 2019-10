Marktidee: TecDAX.

Der TecDAX hatte im September 2018 ein 18-Jahres-Hoch markiert. Danach war der Technologieindex in eine deutliche Korrektur übergegangen, bis dann im Dezember eine Erholung einsetzte. In den vergangenen Monaten befand sich der TecDAX in einer seitwärts gerichteten mittelfristigen Korrekturbewegung. Aus dieser könnte der Kurs jetzt ausbrechen. Entscheidend ist eine bestimmte Widerstandszone.