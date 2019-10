Herbstrallye setzt sich fort

Der DAX knüpfte am Montag an seine gute Performance der vergangenen Woche an und stiegt zwischenzeitlich auf ein neues Jahreshoch. Am Ende schloss er bei 12.941 Punkten. Einen Ausblick auf den heutigen Handelstag bietet wie immer die aktuelle Ausgabe von ideas Daily TV.

Mehr zu dieser und weiteren Sendungen finden Sie unter: https://bddy.me/2BPOz7p _____________________________________________________________ Folgen Sie uns auf unseren Social Media-Kanälen:

Facebook: https://bddy.me/36nTPgK Twitter: https://bddy.me/2BSoioY Linked-In: https://bddy.me/2BPLxA5