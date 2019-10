Marktidee: Apple.

Bei Apple sollten Anleger in dieser Woche genau hinschauen. Morgen legt der Konzern Zahlen vor. Für die Aktie lief es zuletzt sehr gut. In den vergangenen Tagen markierte das Papier gleich mehrere Rekordhochs, das letzte erst gestern. Aus technischer Sicht deutet sich jetzt eine Verschnaufpause an. Dabei spielt eine bestimmte Marke eine wichtige Rolle.