S&P 500, Apple, Alphabet, Fitbit, SAP, Infineon, Wirecard, Varta, Tesla - Maydorns Meinung

In dieser Ausgabe geht es um den S&P 500, Apple, Alphabet, Fitbit, SAP, Infineon, Wirecard, Varta und Tesla.

Am Montag ist es passiert: Der S&P 500 ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Der Nasdaq und der Dow Jones sind nur noch einen Wimpernschlag von ihren Höchstständen entfernt. Gelingt auch ihnen der letzte Satz nach oben, dann ist mit einer starken Reaktion zu rechnen. Die Entscheidung wird vermutlich noch in dieser Woche fallen, in der noch zahlreiche wichtige Termine anstehen.