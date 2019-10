Marktidee: Dow Jones.

Der Dow Jones bewegt sich wie auch der S&P 500 in der Nähe seiner Rekordhochs. Aus technischer Sicht befindet er sich aktuell allerdings in einer Pattsituation zwischen Bullen und Bären. Jetzt kommt es darauf an, ob er zunächst die relevante Marke auf der Ober- oder auf der Unterseite knackt.