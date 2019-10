Dow Jones, Gold, Facebook, Apple, Grubhub, Fitbit, Pinduoduo, Alibaba - US-Markt

Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Facebook, Apple, Grubhub, Fitbit, Pinduoduo und Alibaba.

Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, blickt auf den heutigen Start der US-Indizes.

Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.