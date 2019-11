Gleichzeitig hat der Börsenpunk eine klare Meinung, wie Anleger ihr Depot strukturieren sollten. Heißt zunächst: 80 Prozent des Kapitals in "dicke Brummer" investieren. Also in Unternehmen, die in ihrem Umfeld sicher da stehen. Heutiges Beispiel: LVMH.

20 Prozent können Anleger dagegen in spekulativere Aktien stecken. Aktuell bietet sich Nvidia an. Beim Chiphersteller tut sich mal wieder einiges.

Folgende Aktien werden im Video besprochen: HHLA, Li Ning, M1 Kliniken, Borussia Dortmund, LVMH, Nvidia.

Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk