Globale Massenproteste gegen Eliten, Politik, Korruption!

Die Welt ist im Umbruch - die Zeitenwende ist da.

Weltweit gehen die Menschen auf die Straße. Noch nie gab es zeitgleich so viele Proteste mit so vielen Menschen in so vielen Ländern. Was ist da los? Die Menschen beginnen zu realisieren, dass die Globalisierung und das System zu ihrem Nachteil ist. Unser neues Buch: https://amzn.to/2q4jfPx