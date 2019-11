Die letzten Apple-Zahlen kamen am Markt gut an und hatten der Aktie ordentlich auf die Sprünge geholfen. Doch lohnt sich auf diesem Niveau für Anleger noch der Einstieg? Anouch Wilhelms von der Commerzbank nimmt die Apple-Aussichten unter die Lupe und erklärt bei Moderatorin Viola Grebe in der Sendung "Zertifikate Aktuell" welche Möglichkeiten sich hier für Anleger bieten könnten.