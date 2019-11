Verschieben Unternehmen im großen Stil Produktionen aus China, um den Zöllen zu entgehen? Wer macht was wann wo und mit welchem Erfolg? Wo sind die Profiteure? Ist China am Ende der große Verlierer? Welche Unternehmen, Sektoren und Regionen profiteren von dem Konflikt, der jeden US-Haushalt nach offiziellen Angaben 580 US-Dollar kostet? Fragen von Antje Erhard an Heiko Geiger von Vontobel.