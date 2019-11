Jochen Stanzl von CMC Markets im Gespräch mit Antje Erhard: Was geht noch am deutschen Aktienmarkt? Wie viel Handelskonflikt-Lösung braucht es, um die Rallye am Laufen zu halten? Oder was braucht es sonst? Außerdem: Carrytrades - Risk on? Leihen sich Investoren im großen Stil Yen, um dann amerikanische Aktien zu kaufen? Treibt das die Rallye weiter? Und was macht der Bitcoin nach dem jüngsten Anstieg? Eine Studie greift das Thema Manipulation auf. Aber genau das sollte doch mit Kryptos ausgeschlossen sein?!