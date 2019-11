Marktidee: Siemens

Die Aktie von Siemens war gestern mit einem Plus von fast fünf Prozent zweitstärkster Wert im DAX. Zuvor hatte Siemens überzeugende Quartalszahlen vorgelegt. Auch charttechnisch ist die Entwicklung erfreulich. Der Kurs sprang gleich über mehrere wichtige Marken. Allerdings gibt es die Gefahr eines Rücksetzers. In dem Fall rückt eine bedeutende Unterstützungszone in den Fokus.