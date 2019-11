Egal ob Österreich oder China, Hauptsache gute Aktien. Der Börsenpunk ist in beiden Ländern fündig geworden.

Verbund ist der größte Elektrizitätsversorger Österreichs. Besonders spannend ist das Engagement in Wasserkraft. Die Aktie hat sich in den vergangenen Jahren herausragend entwickelt. Zuletzt gab es einen Rücksetzer. Ein gute Gelegenheit also einzusteigen.