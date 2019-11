Daimler, Tesla, Walt Disney, Netflix, Plug Power, Nordex, Vestas - Maydorns Meinung

In dieser Ausgabe geht es um Daimler, Tesla, Walt Disney, Netflix, Plug Power, Nordex, Vestas.

Der neue Daimler-Chef Ola Källenius stellt heute die neue Strategie des Konzerns vor. Eines wurde schon vorab bekannt: Ein milliardenschweres Sparprogramm mit dem die „Margenerosion“ bekämpft werden soll. An der Börse kommt das nicht gut an. Daimler steckt in einem tiefen Dilemma.