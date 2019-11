Marktidee: Daimler

Daimler hat in der vergangenen Woche beim Kapitalmarkttag Sparpläne vorgestellt. Die kamen am Markt nicht gut an. Die Aktie rutschte daraufhin deutlich ab. Die Rallye, zu der das Papier im Oktober angesetzt hatte, könnte damit schon wieder beendet sein. Der heutige Schlusskurs könnte bereits einen wichtigen Hinweis liefern.