Eine Konsolidierung bzw Korrektur könnte die Märkte deutlich von ihren aktuellen Niveaus entfernen. Andreas Lipkow von comdirect zeigt im Gespräch mit Antje Erhard am Beispiel des Nasdaq 100, was an Abstrichen denkbar wäre... Auch im DAX. Nichtsdestotrotz gäbe es mit der konjunkturellen Stabilisierung hier in Deutschland auch Anlage-Chancen. Einige davon - hier im Gespräch.