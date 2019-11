Match My Trade - Das lief fast perfekt!

Gerade einmal zwei Punkte unter dem gemittelten Kursziel hat sich der mit 13.164 Punkten am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Hätte man den gewählten Put dort bereits verkauft, wäre alles in Butter gewesen. So aber hat uns die Bullenkraft vom Montag-Morgen potentielle Gewinne komplett verhagelt. Vielleicht tut die Match My Trade-Community gut daran, sich diese Woche auf der Long-Seite zu positionieren. Was wird handeln, seht Ihr im Video mit Cornelia Eidloth.