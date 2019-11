Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Alibaba wieder. Der chinesische Online-Händler hat in dieser Woche sein Börsendebüt in Hongkong gefeiert. Allerdings handelt sich dabei um eine Zweitnotierung. Bereits 2014 ging man in New York an die Börse.

Bei den Verkäufen steht Varta auf dem dritten Platz. Die Aktie von Varta ist jüngst auf ein Allzeithoch gestiegen. Beflügelt wird die Aktie unter anderem von der Zusammenarbeit mit Apple bei den AirPods.