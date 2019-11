Marktidee: MDAX.

Der MDAX hatte im Januar 2018 nach mehrjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 27.525 Punkten markiert. Im Oktober 2018 starte ein dynamischer Abverkauf bis in den Dezember. Nach einer mehrmonatigen Seitwärtskonsolidierung meldeten sich nun die Bullen in diesem Oktober zurück. Am Dienstag konnte der Index erstmals über dem Hoch aus dem Jahr 2018 ansteigen und somit ein neues Allzeithoch markieren.