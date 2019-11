In den zwanzig Jahren seiner Geschichte hat Amazon eine enorme Entwicklung hingelegt und den Einzelhandel komplett auf den Kopf gestellt. Michael Proffe ist sich sicher: Es steck noch sehr viel weiteres Potential im E-Commerce-Giganten. Die Aktie sei zu jeder Zeit ihrer Historie ein Kauf gewesen, auf dem aktuellen Niveau sei ein Einstieg aber besonders interessant. Was er in Zukunft von Amazon erwartet und wie er Alibaba in diesem Kontext einschätzt, erläutert er im Interview mit Moderatorin Cornelia Eidloth.