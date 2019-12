DAX bricht zum Wochenstart ein

Im gestrigen Handel war der deutsche Leitindex am Vormittag auf dem besten Weg neue Gewinne einzufahren. Am Nachmittag rutschte er dann jedoch ab und schloss bei 12.964 Punkten. Kann sich der DAX am heutigen Handelstag erholen?

Mehr zu dieser und weiteren Sendungen finden Sie unter: https://bddy.me/2P50mVC _____________________________________________________________ Folgen Sie uns auf unseren Social Media-Kanälen:

Facebook: https://bddy.me/2P8fkdt Twitter: https://bddy.me/2Lwj9Zd Linked-In: https://bddy.me/2LgC35T