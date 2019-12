Varta, Teamviewer, JinkoSolar, SolarEdge, SMA Solar, Nordex, Tesla - Maydorns Meinung

In dieser Ausgabe geht es um Varta, Teamviewer, JinkoSolar, SolarEdge, SMA Solar, Nordex und Tesla.

Mit Varta und Teamviewer haben es nicht nur zwei noch relativ neue Aktien in den MDAX geschafft, sondern auch zwei Technologieunternehmen mit internationaler Ausrichtung. Von denen gibt es ja in Deutschland nicht allzu viele, schon gar nicht so erfolgreiche. Aber was bedeutet die Indexaufnahme jetzt für den weiteren Kursverlauf der Aktien von Varta und Teamviewer?