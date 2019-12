Marktexperte Roger Peeters von pfp advisory spricht im Interview mit Moderatorin Viola Grebe über wieder aufflackernde Rezessionsängste, das Gezerre beim Zollstreit zwischen den USA und China und die Abstumpfungserscheinungen des Marktes beim Thema Brexit. Was all diese Themen an der Börse noch bis Jahresende auslösen könnten, mehr dazu im vollständigen Interview.