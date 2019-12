DAX kann Wochenminus verringern

Am Freitag gelang dem deutschen Leitindex die Rückkehr über die 13.100 Punkte Marke. Auf Wochenbasis verzeichnete er ein Minus von rund 0,5 Prozent. Was der Start in die neue Handelswoche bringen könnte, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von ideas Daily TV.

