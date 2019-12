Schließlich ging der DAX mit einem Abschlag von 0,3 Prozent bei 13.070 Punkten aus dem Handel.

Marktidee: Zalando.

Bei Zalando brodelt derzeit die Gerüchteküche. Alibaba will das Geschäft in Deutschland massiv ausbauen und könnte in dem Zuge laut Experten Zalando übernehmen. Die Aktie von Zalando befindet sich seit einigen Tagen im Korrekturmodus. Wichtig ist, dass eine bestimmte Unterstützungszone hält, damit der zuvor etablierte mehrwöchige Aufwärtstrend ungefährdet bleibt.