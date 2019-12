Der Goldpreis hat ein gutes Jahr hinter sich. Zuletzt gab es eine optimstische Studie von Goldman Sach. Die Analysten sehen ein Kursziel von 1.600 UD-Dollar. Auch Andreas Lipkow sieht in Gold eine gute Anlagemöglichkeit. Allerdings könnte es zunächst eine Konsolidierung geben.

Außerdem geht es in der folgenden Sendung um die jüngste Attacke der Financial Times auf Wirecard, den Investorentag der Deutschen Bank, die Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint sowie einen der Highflyer dieses Jahres: Varta.