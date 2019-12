Die Neuwahl in Großbritannien, die Notenbanken mit ihren Zinsentscheiden, der weiter schwelende Zollstreit... es ist einiges, was die Börse aktuell im Kopf hat, da hatten sich manche Anleger zwischenzeitlich lieber an die Seitenlinie zurückgezogen. Wie stehen angesichts dieser Gemengelage die Chancen auf eine Jahresendrallye? Darüber spricht Marktexperte Sanjin Topuzovic von er ICF Bank im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.