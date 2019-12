Marktexperte Chris Zwermann von Zwermann Financial nimmt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe die möglichen Auswirkungen von Fed-Zinsentscheid, Neuwahl in Großbritannien und Zollstreitigkeiten unter die Lupe, wie gewohnt mit einem Blick auf die Charts, in dieser Sendung: Dax, Dow, GBP/USD, FTSE, Brent und Kupfer.