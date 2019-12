Wirecard, Infineon, Tesla, Varta, Teamviewer, JinkoSolar - Maydorns Meinung

In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Infineon, Tesla, Varta, Teamviewer und JinkoSolar.

Die Aktie von Wirecard ist wieder verstärkt in das "Schussfeld" von Leerverkäufern geraten. Sie spekulieren darauf, dass an den Bilanzvorwürfen doch etwas dran ist. Und allein die Unsicherheit darüber sorgt zudem dafür, dass sich einige größere Adressen von der Aktie trennen. Und was bedeutet das alles jetzt für die Aktie?