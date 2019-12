Trump sorgt kurzzeitig für Euphorie

Nachdem sich der US-Präsident gestern Nachmittag positiv zum Thema Handelsstreit äußerte, ging es für den DAX deutlich nach oben. Am Ende schloss der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,6%. Wie die Märkte heute auf das Wahlergebnis aus Großbritannien reagieren könnten, erfahren Sie in der aktuellen Sendung.

