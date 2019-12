Vor einer Annahme warnt Markus Bußler: „Viele Analysten räumen Silber weit weniger Potenzial ein als Gold.“ Erst gestern habe es wieder eine Analyse gegeben, wonach Gold auf 1.600 Dollar steigen könne, Silber aber nur Potenzial bis in den Bereich 18 Dollar habe. „Ich denke, hier liegen die meisten Analysten falsch.“ Gold habe in der ersten Aufwärtsbewegung Silber outperformt. Das könne aber nicht einfach in die Zukunft fortgeschrieben werden. Hier dürften einige überrascht sein. Silber dürfte diesen Rückstand in Sachen Performance gegenüber dem Goldpreis in den kommenden Monaten wettmachen.

Im Rahmen der Einzelaktien geht es dieses Mal um die Übernahme des Massawa-Projekts durch Teranga Gold. Der Konzern hat das Projekt nahe der Sabodala-Mine von Barrick Gold erworben. Nach kurzer Skepsis zeigt sich der Markt begeistert von dem Deal und schickt die Teranga-Aktie nach oben. Dagegen steckt Endeavour Mining mit seinem Übernahmeangebot für Centamin fest. „Ich hoffe ehrlich, dass Endeavour das Angebot nicht erhöht“, sagt Markus Bußler. Das gesamte Video können Sie gleich hier ansehen.

Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien?

Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm

Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co?

Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler.



Jetzt kostenlos registrieren!

http://www.goldfolio.de



Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot.



Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube