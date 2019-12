David Kohl, Chefvolkswirt Deutschland bei der Bank Julius Bär, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe schon mal voraus auf die Herausfoderungen für 2020. Was er für die Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland erwartet, wie er die politschen und geldpolitischen Rahmenbedingungen einschätzt und wie sich all dies beim DAX bemerkbar machen könnte, mehr dazu im vollständigen Interview.