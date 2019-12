DAX rutscht weiter ab

Am Mittwoch gab es lange Zeit kaum Bewegung im deutschen Leitindex. Nachmittags setzten sich letztendlich die Bären durch und der DAX schloss erneut im Minus. Aufgrund weniger Impulse aus den USA und Asien wird auch am heutigen Handelstag mit einem verhaltenen Start an den Märkten gerechnet.

