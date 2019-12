Was ist von 2020 zu erwarten und welche Produkte passen dazu?

Anouch Wilhelms von der Commerzbank blickt in der Sendung Zertifikate Aktuell auf die Entwicklungsmöglichkeiten beim DAX in 2020. Wie Anleger, die eher skeptisch in das neue Jahr starten, sich mit Hilfe von Discount-Zertifikaten positionieren können und worauf sie dabei achten müssen, erklärt er im Gespräch mit Moderatorin Viola Grebe.