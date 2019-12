Wall Street auf Rekordjagd

Während in den USA gestern neue Höchststände verzeichnet wurden, konnte der deutsche Leitindex lange keine klare Richtung finden. Am Ende notierte der DAX bei 13.212 Punkten. Die Vorgaben für den heutigen Handelstag erfahren Sie in der aktuellen Sendung.

