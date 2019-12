Snoop Dog, Herzog, Wiz Khalifa, Drake ? viele Rapper investieren in Cannabis. Warum gerade sie?! Viele Produzenten sind in roten Zahlen - warum? Canopy Growth, Aurora Cannabis, Tilray ? viele erwarten weiter keine Gewinne. Dabei schreitet Legalisierung voran ? ist die Phantasie raus oder waren die Wachstums-Erwartungen zu groß? Wo sind die Probleme? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg von Vontobel.