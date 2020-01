Marktexperte Jochen Stanzl, CMC Markets, analysiert im Interview mit Moderatorin Viola Grebe die charttechnische Verfassung von DAX, S&P 500, Öl und Gold. Was er von den Märkten in der nächsten Zeit erwartet und ob er von neuen Höhenflügen beim DAX ausgeht, mehr dazu in der vollständigen Sendung.