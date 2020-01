DAX auf Rekordjagd?

Marktexperte Andreas Lipkow, comdirect, sieht für den DAX durchaus noch weiteres Aufwärtspotenzial. Was er dem Leitindex zutraut, wie sich Bitcoin in diesem Jahr weiterentwickeln könnte und was er von der US-Berichtssaison ab nächster Woche erwartet, darüber spricht er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.