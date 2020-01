Tesla, BYD, Varta, Samsung SDI, Millennial Lithium, JinkoSolar, SolarEdge, Beyond Meat - Maydorns Meinung

In dieser Ausgabe geht es um Tesla, BYD, Varta, Samsung SDI, Millennial Lithium, JinkoSolar, SolarEdge und Beyond Meat.

Tesla ist auf über 500 Dollar gestiegen. Allein in den vergangenen vier Wochen hat die Aktie um über 50 Prozent zugelegt. Aber warum eigentlich? Was hat sich in dieser Zeit im Unternehmen verändert? Und die vielleicht wichtigste Frage: Wie geht es jetzt mit der Aktie weiter?