Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Beyond Meat wieder. Der Konzern erweitert nicht nur seine Kooperation mit McDonald's, man arbeitet nun auch mit Dunkinu00b4 zusammen. Die US-Kaffeehauskette wird exklusiv für eine Woche das "The Beyond D-O-Double G Sandwich" verkaufen.

Bei den Verkäufen steht Ballard Power auf dem dritten Platz. Ballard hat mit der deutschen SFC Energy und dem Kooperationspartner adKor einen Komponenten-Liefervertrag geschlossen.