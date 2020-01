Auch die Minen konnten sich aus dem Abwärtssog befreien und zuletzt wieder zulegen. „Wir sehen das typische Bild einer Konsolidierung“, sagt Markus Bußler.

Ziemlich unbeeindruckt zeigen sich allerdings andere Edelmetalle: Die fast schon unglaubliche Rallye bei Palladium geht weiter. Und auch Platin hat zuletzt ein starkes Kaufsignal geliefert. „Ganz logisch ist das nicht, immerhin sollen Elektroautos die Verbrenner verdrängen, in denen die Metalle vor allem bei den Katalysatoren Verwendung finden“, sagt Markus Bußler. Aber vor allem der Palladium-Markt sei vergleichsweise klein und hier sei sicherlich auch spekulatives Kapital am Werk, das den Markt so nach oben pusht. Allerdings münde der Markt mittlerweile in eine parabolische Bewegung. Anleger sollten Vorsicht walten lassen. Spannender sehe hier Platin aus. Der eigentlich große Bruder von Palladium habe ein frisches 52-Wochen-Hoch erreicht und damit ein erstes Kaufsignal generiert.